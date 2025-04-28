Hatay'da 220 Kg Sağlıksız Süt Ürünü İmha Edildi
Hatay'da yapılan denetimlerde sağlıksız şartlarda üretilen 220 kg süt ve süt ürünleri imha edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 09:27, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 09:27
Hatay'da yapılan denetimlerde sağlıksız şartlarda üretilen toplam 220 kilogram süt ve süt ürünleri toplanarak imha edildi.
Denetim Ekipleri ve Koordinasyon
Hatay Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı, Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Reyhanlı Gıda Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde kent genelinde gerekli hijyen standartlarını sağlamayarak halkın sağlığını tehlikeye atan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde sağlıksız şartlarda üretilen toplam 220 kilogram süt ve süt ürünleri toplanarak imha edildi.