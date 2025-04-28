Okulda Sosyal Medyayı Sallayan 'Çöp' Deneyi

Okul koridorlarına bırakılan kek ve çikolata ambalajlarına öğrencilerin tepkisini ölçmek amacıyla yapılan deneyde, bazı öğrenciler çöpleri görmezden gelirken, bazı öğrenciler ise çöpleri alıp çöp kutusuna attı. <

Cep telefonu kamerasıyla gizli çekilen görüntülerde, özellikle erkek öğrencilerin yerdeki çöpleri topladığı görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları, çöpleri toplayan öğrencilerin çoğunlukla erkek öğrenciler olmasına vurgu yaparken, birçok kullanıcı da duyarlı davranışları nedeniyle çocukları tebrik etti.

Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.