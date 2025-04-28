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Altın Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı

Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı, çeyrek ve Cumhuriyet altını da değer kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 09:54, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 09:56
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Altın Fiyatları Haftaya Düşüşle Başladı

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe değer kaybederek başlamasının ardından 4 bin 67 liradan işlem görüyor. Cuma günü, değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 bin 101 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 4 bin 67 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 950 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 291 dolar seviyelerinde işlem görüyor.ABD yönetiminin tarifeler konusunda ticaret partnerleriyle yürüttüğü müzakerelere yönelik iyimserlikler güvenli liman varlıklara olan talebi düşürürken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve istihdam verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Geçen hafta cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile görüştüklerini yineledi. Trump'ın Çin ile tarifeler konusunda müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamaları Pekin yönetimi tarafından yalanlansa da bu konuya ilişkin iyimser hava etkisini koruyor.Bununla birlikte Trump, ülkelerle yürüttükleri müzakereler doğrultusunda da 3 ya da 4 hafta içinde bir anlaşmanın açıklanmasının beklendiğini ifade ederken, bir yıl sonra ABD'nin diğer ülkelere yüzde 20 ila yüzde 50 tarife uygulamasını "tam bir zafer" olarak değerlendireceğini belirtti.

ABD basınında yer alan haberlerde ise ekonomik maliyetlerin belirli sektörler üzerinde ağır yük oluşturması nedeniyle Çin hükümetinin ABD'den ithalata uyguladığı yüzde 125 oranındaki gümrük vergisini bazı ürünlere yönelik askıya almayı düşündüğü öne sürüldü.

Jeopolitik Gelişmeler ve Analist Yorumları

Analistler, tarife müzakerelerine yönelik çelişkili açıklamaların varlık fiyatlamalarında etkili olduğunu dile getirerek, müzakerelere yönelik somut adımların izlenmesi durumunda konuya ilişkin risk algısının azalacağını ifade etti.

Jeopolitik tarafta ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yanı sıra Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim de yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Analistler bugün ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 260 dolar seviyesinin destek, 3 bin 310 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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