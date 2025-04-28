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Dolar/TL Yatay Seyirde: Haftaya 38,4300 Seviyesinde Başladı

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe yatay bir başlangıç yaparak 38,4300 seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 10:09, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 10:10
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Dolar/TL Yatay Seyirde: Haftaya 38,4300 Seviyesinde Başladı

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 38,4300 seviyesinden işlem görüyor.Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 38,4270'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen üzerinde 38,4300 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 43,7440'tan ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 51,2230'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 99,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Yönetimi ve Küresel Risk İştahı

ABD yönetiminin tarifeler konusunda ticaret partnerleriyle yürüttüğü müzakerelere yönelik iyimserlikler, küresel risk iştahını canlı tutarken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme, istihdam verileri ile şirket bilançoları yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerle yürüttükleri müzakereler doğrultusunda da 3 ya da 4 hafta içinde bir anlaşmanın açıklanmasının beklendiğini ifade ederken, bir yıl sonra ABD'nin diğer ülkelere yüzde 20 ila yüzde 50 tarife uygulamasını "tam bir zafer" olarak değerlendireceğini belirtti.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, tarife müzakerelerine yönelik çelişkili açıklamaların varlık fiyatlamalarında etkili olduğunu belirterek, müzakerelere yönelik somut adımların izlenmesi durumunda konuya ilişkin risk algısının azalacağını ifade etti. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın İtalya'da olacak. Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında gerçekleştirilecek.

Türkiye-İtalya Zirvesi ve Ekonomik İşbirliği

Zirvede iki ülke arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik işbirliği de gündemde olacak. Ziyaret kapsamında düzenlenecek iş forumunda özellikle savunma, havacılık, siber güvenlik, enerji, otomotiv ve altyapı sektörlerindeki iş fırsatlarının masaya yatırılması planlanıyor. Üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarının da değerlendirileceği görüşmelerin iki ülke arasındaki ticaret hedeflerine katkı sağlaması öngörülüyor.

Veri Gündemi

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu söyleyen analistler, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirdi.

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