Nevşehir'de 2 yaşındaki çocuk balkondan çöp konteynerine düştü

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde, bir apartmanın birinci katındaki balkonda oynarken dengesini kaybeden 2 yaşındaki çocuk, sokakta bulunan çöp konteynerine düştü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Parmaklıkların arasından düştü

Edinilen bilgilere göre, Suriyeli M.N.M. isimli çocuk, evlerinin balkonunda oynarken demir parmaklıkların arasından geçerek dengesini kaybetti ve yaklaşık bir kat yükseklikten aşağıya düştü. Talihsiz çocuk, sokakta bulunan çöp konteynerine çarptıktan sonra konteynerin içine düştü.

Vücudunda kırıklar oluştu

Düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde, çocuğun düşme anı, çöp konteynerinde bulunan bir kedinin hızla dışarı çıkması, annenin çocuğu konteynerden kurtarması ve olay yerine gelen polis ekiplerinin inceleme yapması saniye saniye kaydedildi.