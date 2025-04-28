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Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Sergisi Açılışı

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında Millet Kütüphanesi'nde sergi açtı. Emeğin kültürel ve toplumsal değerini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 13:13, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 13:14
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Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Sergisi Açılışı

Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıktığımız yolda, emek olmadan büyüme olmaz ilkesinden bir an bile sapmadık. 2002'den bu yana çalışma hayatına dair devrim niteliğinde birçok eser kazandırdık.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 1 Mayıs Fotoğraf Sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, bu yılki 1 Mayıs programlarının ilkini, bu sergi vesilesiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Emeği Sanatın Evrensel Diliyle Yansıtmak

Emeği ve emekçileri öne çıkaran bu sergide, çalışma hayatının görünmeyen kahramanlarını ve onların hikayelerini sanatın evrensel diliyle yansıtmak istediklerini vurgulayan Işıkhan, "Çünkü biz, emeğin ekonomik olduğu kadar kültürel, toplumsal ve insani bir değeri temsil ettiğine yürekten inanıyoruz. Sergimizde yer alan her kare, Türkiye'nin dört bir yanında farklı sektörlerde çalışan emekçilerimizin hikayelerini yansıtmaktadır." diye konuştu.

Fotoğrafların Anlamı ve Mesajı

Fotoğrafların aynı zamanda vatan ve millet sevgisini, üretimi, umudu ve mücadeleyi belgeleyen birer vesika olduğunu aktaran Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:"Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıktığımız yolda, emek olmadan büyüme olmaz ilkesinden bir an bile sapmadık. 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, çalışma hayatına dair devrim niteliğinde birçok eser kazandırdık. Gerçekleştirdiğimiz bütün reformlar, insana, emeğe ve geleceğe değer katma hedefiyle gerçekleşti. Bu anlayışla bugünün ve yarının çalışma hayatını da inşa etmek için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. 1 Mayıs, emeğe saygının, dayanışmanın ve sosyal adaletin en gür sesle ifade edildiği bir gün ve simgedir. Bu sergi vesilesiyle hem geçmişin hatıralarını tazelemekte hem de geleceğe olan borcumuzu hatırlamaktayız. Emeğiyle ülkemizi ayakta tutan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize, alın terini toprağa düşüren her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu sergiyi, onların mücadelesine, azmine ve umut dolu bakışlarına bir saygı olarak görüyorum."

Sergi Ziyareti

Konuşmasının ardından Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet, çalışma hayatını konu alan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

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