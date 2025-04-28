Silivri Merkezli Deprem İstanbul'u Salladı
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, İstanbul'da 12.58'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise büyüklüğü 3.3 olarak belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 13:15, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 13:25
İstanbul'da bugün saat 12.58'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkezinin Silivri olduğu açıklandı.
Deprem Detayları ve Büyüklüğü
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), İstanbul'da saat 12.58'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.
Silivri Merkezli Deprem
Depremin Silivri merkezli olduğu açıklandı.
Sosyal Medya Paylaşımları
Öte yandan sosyal medyada da çok sayıda vatandaş depremi hissettiklerine yönelik paylaşımlar yaptı.