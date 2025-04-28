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CHP'li Belediyelerden DHKP/C'ye Finansal Destek İddiası

DHKP/C'ye finansman sağlama suçlamasıyla 25 kişi hakkında dava açıldı. Eski belediye başkanlarının da yer aldığı şüpheliler için 15 yıla kadar hapis isteniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 13:38, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 13:40
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CHP'li Belediyelerden DHKP/C'ye Finansal Destek İddiası

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 25 şüpheli hakkında "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de aralarında olduğu 25 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

Soruşturmanın Detayları

İddianamede şüphelilerin, "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameyle sanıkların yargılanmalarına gelecek günlerde başlanacak.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM'un kurulduğu belirlenmişti.

Örgüt İçi Faaliyetler ve Mali Destek

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleriyle görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil ve İhaleler

Kazova Tekstil adlı firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti. Belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı öne sürülmüştü.

Finansal Aktarımlar

Söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C'ye şüphelilerce aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu tespit edilmişti.

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