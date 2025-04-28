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Merkez Bankası Başkanı, 6 Mayıs'ta TBMM'ye Seslenecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, TBMM'de küresel ekonomik gelişmeler ve enflasyonla mücadeleye ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 13:56, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 13:57
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Merkez Bankası Başkanı, 6 Mayıs'ta TBMM'ye Seslenecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Mayıs'ta sunum yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Mayıs'ta toplanacak komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, başkanın, banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

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