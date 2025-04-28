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Antalya'da Koyuna Şiddet Uygulayan Zanlı Tutuklandı

Alanya'da sosyal medyada paylaşılan koyuna şiddet görüntüleri sonrası H.Ç. tutuklandı. Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 14:46, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 14:47
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Antalya'da Koyuna Şiddet Uygulayan Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, koyununa şiddet uygulanmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, koyunun kafasına tekme atan ve boynuna bağladığı urganla vuran kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Ekipler, kendisine ait koyuna şiddet uygulayan kişinin Payallar Mahallesi'nde ikamet eden H.Ç. (55) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "Hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence suçu"ndan tutuklandı.

Kaymakamın Açıklaması

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zanlı hakkında mevzuatın öngördüğü adli ve idari işlemlerin yapıldığını belirterek, "Ayrıca şiddet uygulanan hayvan İlçe Tarım Müdürlüğümüzce koruma altına alınarak veteriner hekimlerimizce gerekli kontrol ve bakımları yapılmıştır." ifadesini kullandı.

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