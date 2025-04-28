Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz
Eski sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli. Randevu alarak yoğunluktan kaçının.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 14:59, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 15:00
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, eski tip sürücü belgelerinin kullanım sürelerinin 31 Temmuz 2025'te sona ereceği belirtilerek, yoğunluktan etkilenmemek adına ilgililerin kısa sürede randevu almaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Müdürlüğün sosyal medya hesabındaki açıklamada, 2016 öncesi düzenlenen sürücü belgelerinin son kullanım tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğu hatırlatıldı.
Başvuru Yoğunluğundan Etkilenmemek İçin Randevu Alın
Başvuru yoğunluğundan etkilenmemek adına ilgililerin randevu alması tavsiye edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
- Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmemek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.