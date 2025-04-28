Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddiaları yalanlandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'deki limanların, "iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında Rum gemilerine açılacağına" dair iddiaları yalanladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 15:45, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 16:10
Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür." ifadesine yer verdi.