Uygulama üzerinden çalışan şoförü darbeden 4 taksiciden 2'sine tahliye

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdurrahman Akbaş, Murat Akbaş, Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıklara söz verildi.

Sanık Umut Can Kurtoğlu, olay esnasında Sakarya Caddesi'nde aracının başında müşteri beklediğini ve olaya dahil olmadığını öne sürdü.

Müşteri beklerken seslerin olduğu tarafa doğru gittiğini iddia eden Kurtoğlu, "Merak ettiğim için olayın olduğu tarafa gittim. Bir vatandaşın düştüğünü gördüm. Görgü şahidi olarak karakola ifadeye gittim. Olay buraya kadar geldi." ifadelerini kullandı.

Sanık Abdurrahman Akbaş da arkadaşıyla birlikte Sakarya Caddesi'nden Dikmen'e gitmek için uygulamadan araç çağırdıklarını ve amaçlarının indirimli yolculuk yapmak olduğunu öne sürdü.

Akbaş, savunmasına şöyle devam etti:

"Araca bindik. Şoföre, 'Taksicilerle 100 lira fark koyup milleti kandırıyorsun' dedim. Aracın şoförü taksicilere hakaret etmeye başladı. Ben de konuşmalarımızı videoya aldım. Sonra tartışma çıktı. Murat, inip hemen polise doğru koştu. Müşteki kapıyı kilitlediği için dışarı çıkamadım. Kapıyı kilitledi ben de arkaya geçtim. Görüntüleri korsan taksiciliği kanıtlamak adına çektim. Aracı uygun fiyata yolculuk yapabilmek için çağırdım. Ardından Alper, dışarıya çıkıp polise yakalanmamak için koşmaya başladı."

Müştekiye şiddet uygulamadıklarını ve kişinin kendiliğinden yere düştüğünü iddia eden Akbaş, arabanın şoförü Alper Özcan'ı darbettikleri iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sanık Murat Akdoğan da arkadaşının aracının arızalı olduğu için uygulamadan araç çağırdıklarını, sürücünün gidecekleri yere 700 lira ücret istediğini öne sürdü. Akdoğan, "Biz taksiyle gidince de aynı parayı veriyoruz' dedik. Kızılay AVM'nin orada durdur arabayı, polise şikayet edeceğim' dedim. Arabayı durdurdu, ardından trafik polisinin yanına gittim. Yaka kamerası açıktı polisin. Eğer yaka kamerasının kaydını isterseniz her şey kanıtlanacaktır." ifadesini kullandı.

Trafik polisinin yanında tartışma yaşandığını, şoförün araçtan inerek koşmaya başladığını öne süren Akdoğan, müşteki Alper Özcan'ın yere düştüğünü daha sonra arkadaşıyla yerden kaldırdıklarını ve yardımcı olduklarını savundu.

Sanık Ömer Berkan Altunbaş da tesadüfen olay yerinde olduğunu ve müşteki yönelik herhangi bir eylemi olmadığını ileri sürdü.

Altunbaş, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müştekinin karakoldan kaçtığını, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatı ise müvekkili Alper Özcan'ın olaydan sonra emniyetten kaçmadığını, telefonunun bozuk olduğunu, hasta annesi ve küçük kızının yanına gittiğini öne sürdü.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmederek, duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Abdurrahman Akbaş ve Murat Akbaş'ın 29 Ocak saat 02.30'da uygulama üzerinden araç çağırdıkları, araca bindikten sonra kendilerini polis olarak tanıtıp Alper Özcan'ın kullandığı aracı Güvenpark yakınlarında durdurdukları belirtiliyor.

Şüphelilerin Özcan'ı darbettiği ve araçtan indirmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, bu sırada parkın etrafında bulunan taksi şoförleri Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş'ın da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye uğraştığı ve aynı zamanda eylemlerini video kaydına aldıkları ifade ediliyor.

İddianamede, şüpheliler Abdurrahman Akbaş, Murat Akbaş, Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş'ın "gece vakti yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 22'şer yıla kadar hapsi isteniyor.