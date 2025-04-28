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İSKİ Müdürü Başa, Yolsuzluk Soruşturmasında İddiaları Reddetti

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı iddiaları yalanladı ve suçlamaları reddetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 18:14, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 18:18
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İSKİ Müdürü Başa, Yolsuzluk Soruşturmasında İddiaları Reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın, emniyette verdiği ifadesine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Ekrem İmamoğlu ve diğer zanlılar hakkında çeşitli suçlardan devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 52 şüpheliden biri olan Başa, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 20 sayfalık bir ifade verdi. Başa, soruşturmadaki şüphelilerle tanışıklıklarını anlatarak, İBB Belediye Başkanı ve İSKİ Yönetim Kurulu Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nu iş gereği tanıdığını belirtti. Ayrıca, 2019 yılında diğer birçok şüpheliyle tanıştığını ifade etti.

Müşteki İddialarını Reddetti

Başa'ya, müşteki olarak savcılıkta beyanı alınan Muhittin E'nin ifadesi okundu. Muhittin E'nin ifadesinde, kendisinden rüşvet istendiği iddiası yer alırken, Başa bu iddiaları reddetti. İSKİ'nin yasa gereği su havzalarıyla ilgili görüş veren bir kuruluş olduğunu ve bu süreçte olumlu görüş alınmasının mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca, İdris Ö. isimli şahsın İSKİ çalışanlarına baskı yaparak görüş almak istediğini bildiğini aktardı. Başa, dosyayı iş arkadaşlarıyla kontrol ettiklerini ve ruhsat olmadığı için olumlu görüş veremediklerini söyledi.

İdris Ö'nün Beyanı

İdris Ö'nün ifadesinde, İstanbul'da bir rehabilite projesi için gerekli onayları aldığını ancak İSKİ Su Havzaları Daire Koruma Başkanlığından olumlu görüş alamadığını belirtti. Adem Şanlısoy'un kendisini oyaladığını iddia eden İdris Ö, Ekrem İmamoğlu ve diğer kişilerin rüşvet toplamak için bir yapı kurduğunu öne sürdü. Başa ise bu iddiaların iftira olduğunu savunarak, su havzalarını koruma görevini yerine getirdiğini vurguladı.

İnanmadığı İşlemlere İmza Atmadığını Belirtti

Başa, İSKİ'deki görev süresince hukuka aykırı hiçbir karar vermediğini belirtti. Para transferleriyle ilgili sorulara yanıt veren Başa, İpek Elif Atayman'a seçim döneminde harcamalar için ödeme yaptığını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Murat İ. isimli şahsı tanımadığını ve aralarında ticari faaliyet olmadığını belirtti. Başa, 25 yaşından beri farklı kademelerde hizmet verdiğini ve denetimlerden başarıyla geçtiğini dile getirerek, hukuka aykırı işlemlere imza atmadığını vurguladı.

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