Şüpheli aracı takip ederken kazaya karışan 2 polis yaraladı
Sivas'ta şüpheli bir aracı takip eden motosikletli polis ekibi aynı istikamette gitmekte olan bir araçla kazaya karıştı, kazada motosiklette bulunan 2 polis yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 18:30, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 20:57
Olay Kemal İbni Humam Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. F.D. isimli polis memuru ve ekip arkadaşı T.D., F.D tarafından kullanılan motosikletle şüpheli bir aracı takip ederken karşı aynı istikamette gitmekte olan H.H.Ö sevk ve idaresindeki 32 LK 278 plakalı Fiat marka ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı memurlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.