Şüpheli aracı takip ederken kazaya karışan 2 polis yaraladı

Olay Kemal İbni Humam Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. F.D. isimli polis memuru ve ekip arkadaşı T.D., F.D tarafından kullanılan motosikletle şüpheli bir aracı takip ederken karşı aynı istikamette gitmekte olan H.H.Ö sevk ve idaresindeki 32 LK 278 plakalı Fiat marka ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı memurlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.