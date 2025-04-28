1381 Engelli Öğretmen Atamasında Tarih Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından kameraların karşısına geçip önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 30 Nisan Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenin atamasının gerçekleştirileceğini bildirdi

Bakan Tekin: "Bin 381 engelli öğretmenimiz maarif ailemize hayırlı uğurlu olsun"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini milletimizle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çarşamba günü bin 381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz. Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Maarif ailemize hayırl, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.