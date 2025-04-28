Araç muayene istasyonuna rüşvet operasyonu: 7 tutuklama
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde araç muayene istasyonuna düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 19:51, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 20:16
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Siverek ilçesinde TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.