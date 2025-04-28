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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Personelin hizmet gerekleri ve kariyer ilkeleri doğrultusunda Aile Bakanlığı tarafından düzenlenen görevde yükselme sınavının detayları açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 20:25, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 20:35
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakati, kariyer ilkeleri, kıdemi ile sınav sonuçları esas alınarak öğrenim, sınıf ile kadro durumları gözetilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

SINAV BAŞVURUSU

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına dair başvurular, merkez.aile.gov.tr adresi üzerinden 30.04.2025 - 21.05.2025 tarih aralığında yapılacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınavı; Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) arasında imzalanan protokol hükümlerine göre 29.06.2025 tarihinde, Pazar günü, saat 10.00'da, Ankara ilinde ve Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

SINAV KONU BAŞLIKLARI

Gruplara/ünvanlara göre sınav konu başlıkları ve soru dağılımı için tıklayınız.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

Atama yapılacak kadroların sınıfı, ünvanı, derece aralığı ve sayısı için tıklayınız.

NİTELİKLER

Niteliklerin yer aldığı başvuru kılavuzu için tıklayınız.

DİĞER HUSUSLAR

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav takvimi, duyurusu veya eklerinde zorunluluktan kaynaklı değişiklikler ile yeni yapılacak duyurular www.aile.gov.tr/pgm ve/veya www.aile.gov.tr internet adresinden yayımlanacak olup; tebligat niteliğindedir.

İlgililere duyurulur.

Not: İlan edilen ünvanların il, kuruluş ve derece dağılımı tablosu tercih ilanı ile birlikte ilerleyen dönemde www.aile.gov.tr/pgm ve/veya www.aile.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

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