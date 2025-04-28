Çankırı'da kule vinçten düşen işçi hayatını kaybetti
Çankırı'da hastane inşaatında dengesini kaybederek kule vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 20:46, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 20:46
Olay, Kırkevler Mahallesi Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yükseltme işlemi için kule vince çıkan Mehmet Kızılkaya (54), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan Kızılkaya'yı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Kızılkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.