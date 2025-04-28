BTK'ye Şikayetlerde Posta ve Mobil İletişim Zirvede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gelen şikayetlerde posta sektöründe "kayıp ve çalıntı" gönderiler, mobil iletişim sektöründe de "fatura"lar ilk sırada yer aldı.

2020'de Kovid-19 ile Artan Şikayetler

AA muhabirinin, BTK'nin posta ve elektronik haberleşme sektörleri pazar verileri raporlarından yaptığı derlemeye göre, 2020 yılında etkili olan Kovid-19 salgınıyla e-ticaret gönderilerindeki artışın ardından şikayet sayıları da yükseldi. Sonraki yıllarda ise şikayet sayıları azalma eğilimine girdi.

Posta Sektöründe Öne Çıkan Şikayetler

BTK'ye geçen yıl CİMER ve bireysel dilekçe yoluyla posta sektörüne ilişkin yapılan şikayetlerin sayısı 6 bin 500 oldu. Bunlar arasında "kayıp/çalıntı" gönderi şikayetleri 1804 ile ilk sırada, "şube/acente/personel" şikayetleri de 1387 ile ikinci sırada yer aldı.

Bilişim Sektöründe İnternet Şikayetleri

Bilişim teknolojileri alanında da "BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi" üzerinden geçen yıl 184 bin 298 şikayet alındı. Hizmet bazında en fazla şikayet yüzde 48 ile "internet servis sağlayıcılığı" hizmetlerine ilişkin yapıldı. Bu konuda 89 bin 106 şikayet geldi.

Diğer Hizmetlere Yönelik Şikayetler

Uydu platform hizmetlerine yönelik 10 bin 629 şikayet

Mobil hizmetlere ilişkin 76 bin 110 şikayet

Sabit telefon hizmetlerine yönelik 6 bin 922 şikayet

Kablo TV hizmetleri konusunda 1531 şikayet

Mobil iletişim sektöründe en fazla şikayete konu olan husus faturalandırmada, internet hizmetlerinde de bağlantı/hizmet kalitesi oldu. Uydu platform hizmetinde en fazla şikayet "faturalandırma", sabit telefon hizmetinde "abonelik işlemleri", Kablo TV hizmetinde de "bağlantı/hizmet kalitesi"ne ilişkin yapıldı.