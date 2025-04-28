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İkinci El Araç Piyasasında Fiyatlar Arttı Satışlar Düştü

İkinci el araç satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 18 düşerken, fiyatlar mart ayında yüzde 2,4 arttı. VavaCars'a göre ikinci el araç satışları yılın ilerleyen dönemlerinde artış gösterecek ve 7 milyonu aşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 21:42, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 21:42
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İkinci El Araç Piyasasında Fiyatlar Arttı Satışlar Düştü

Online ikinci el araç platformu VavaCars, yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 627 bin 399 adet ikinci el araç satıldığını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars, yılın ilk çeyreğinde ikinci el otomobil satış verilerinde yaşanan değişimi paylaştı.

İkinci El Araç Satışlarındaki Düşüş

Buna göre, yılın ilk üç ayında ikinci el otomobil satışları, geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 18 azalarak 1 milyon 984 bin 610'dan 1 milyon 627 bin 399 adede geriledi.Öte yandan, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında düşüş daha sınırlı kalırken, satışlar geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 3,4 azaldı.

Sıfır Otomobil Satışları

Ocak-mart döneminde sıfır otomobil satışları, geçen yılın son çeyreğine göre büyük bir değişim göstermeyerek sabit kaldı. Söz konusu dönemde satışlarda, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 4'lük bir düşüş yaşandı.

Fiyat Değişimleri

Yılın ilk çeyreğinde ikinci el araç piyasası fiyat açısından durağan bir dönem geçirirken, ocak ve şubatta sabit kalan fiyatlar martta yüzde 2,4 yükseldi.Öte yandan, ikinci el araç fiyatlarındaki yıllık değişim enflasyon ve döviz kurunun gerisinde kaldı. TÜİK verilerine göre, son 12 ayda tüketici enflasyonu yüzde 38, döviz kuru ise yüzde 17 artarken, ikinci el araç fiyatlarındaki yükseliş yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.

Talebin Yeniden Artacağını Öngörüyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarında durağan bir tablo görüldüğünü belirtti.Enflasyonun yüksek seyretmesi, enflasyona endeksli alternatif yatırım araçları, kredi oranları ve krediye erişimdeki zorlukların bu dönemde satışları doğrudan etkilediğini aktaran Gözelekli, "Aynı zamanda küresel ölçekte devam eden ekonomik belirsizlik, tüketicilerin büyük harcamalarını ertelemesine neden oldu." ifadelerini kullandı.Gözelekli, nisanla başlayan bahar kampanyalarının ve yaz aylarına yaklaşırken artan seyahat ihtiyacının, pazarda hareketlilik yaratacağını kaydederek, "İkinci el araçlar, hem yatırım aracı olarak hem de ulaşım ve konfor açısından sunduğu avantajlarla cazibesini koruyor. Bu nedenle yılın ilerleyen dönemlerinde talebin yeniden artacağını ve satışların geçen yılda olduğu gibi 7 milyon adedi geçeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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