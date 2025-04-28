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Suudi Arabistan'dan İzinsiz Hac Yapanlara Ağır Yaptırımlar

Suudi Arabistan, hac izni olmadan kutsal bölgelere girmeye çalışanlara ağır cezalar verecek. İzinsiz hac yapmaya çalışanlar sınır dışı edilip 10 yıl Suudi Arabistan'a girişleri yasaklanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 21:55, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 21:57
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Suudi Arabistan'dan İzinsiz Hac Yapanlara Ağır Yaptırımlar

Suudi Arabistan, bu yıl hac döneminde kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacağını, izinsiz hacca gelenlere yaklaşık 5 bin dolar para cezası ile 10 yıl ülkeye giriş yasağı uygulanacağını bildirdi.

Suudi Arabistan'ın Yeni Hac Düzenlemeleri

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarından itibaren başlayacak ve 44 gün sürecek yeni düzenlemeye göre, hac izni olmadan Mekke-i Mükerreme ve kutsal bölgelere girmeye çalışanlara 20 bin riyale (yaklaşık 5 bin 300 dolar) kadar para cezası uygulanacak. Ziyaret vizesiyle hac yapmaya kalkışanlara yardımcı olanlara ise 100 bin riyale (yaklaşık 26 bin dolar) kadar para cezası verilecek. Ayrıca, izinsiz hac yapmaya çalışan yabancı ziyaretçiler sınır dışı edilerek 10 yıl boyunca ülkeye girişleri yasaklanacak. Ziyaret vizesi sahiplerini taşıyan araçlara da mahkeme kararıyla el konulabilecek.

Geçmiş Yıl Hac Katılımı

Geçtiğimiz yıl, 221 bin 854'ü Suudi Arabistan içinden olmak üzere toplam 1 milyon 833 bin 164 kişi hac farizasını yerine getirmişti.

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