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Vali Gül'den sosyal medyadaki çakar videosuna açıklama: Yeğenim değil

Sosyal medyada çakar tertibatlı araç videosu gündem oldu. Vali Gül, bu kişinin akrabası olmadığını ve yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 23:05, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 23:16
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Vali Gül'den sosyal medyadaki çakar videosuna açıklama: Yeğenim değil

İSTANBUL Valisi Davut Gül, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, "Valinin yeğeniyim" diyerek lüks aracında çakar tertibatı kullanan kişinin akrabası olmadığını ve gerekli yasal işlemin başlatılacağını açıkladı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Video

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çakar tertibatı bulunan lüks aracı kullanan bir kişinin, kendisini kayda alan kişilere "Valinin yeğeniyim" diyerek aracıyla uzaklaştığı anlar yer aldı. Video hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, bu kişinin akrabası olmadığını ve gerekli yasal işlemin başlatılacağını belirtti. Vali Gül paylaşımında, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" ifadelerini kullandı.

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