Öğretmen Heimlich Manevrasıyla Öğrencinin Hayatını Kurtardı

Uşak'ta boğazına çikolatalı ekmek kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kağan Alparslan'ın nefes borusuna yediği çikolatalı ekmek kaçtı. O esnada koridorda bulunan sınıf öğretmeni Yağmur Aydoğan, kendisine doğru yürüyen ve eliyle yardım işareti yapan öğrencisinin nefes almakta zorluk çektiğini fark etti.Hızlıca hareket eden öğretmen, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.Alparslan, soluk borusuna kaçan ekmeğin çıkarılmasıyla daha rahat nefes almaya başladı.Yaşananlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.