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Prof. Üşümezsoy: 250 yılda bir deprem olacak savı yanlış

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Üşümezsoy, "Adalar fayı ölü bir fay. Tek risk 'Kumburgaz fayı' demiştim. Ben var olan ne varsa onu söylüyorum. Önce 8 diyorlardı sonra 7'ye çektiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 23:42, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 23:52
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Prof. Üşümezsoy: 250 yılda bir deprem olacak savı yanlış

23 Nisan Çarşamba günü İstanbul ve çevresinde hissedilen Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlar bölgedeki fay hatlarının durumunu yeniden değerlendirdi. A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki yapı üzerinde önemli bilgiler paylaştı. Üşümezsoy, Marmara'da büyük kıyamet senaryolarına gerek olmadığını belirtti.

"Adalar Fayı Ölü, Tek Risk Kumburgaz Fayı"

Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy, Silivri açıklarında yaşanan depremin ardından Adalar fayının aktif olmadığını ve büyük bir risk taşımadığını söyledi. Üşümezsoy, "Adalar fayı ölü bir fay. Marmara'da tek risk Kumburgaz fayıdır. 99 depremi sonrası sanıldığı gibi Marmara'nın batısından doğusuna uzanan büyük bir kırılma söz konusu değil" dedi.

"Marmara Denizi'nde Bu Son Büyük Depremdi"

Üşümezsoy, Marmara Denizi'nin yapısal özelliklerini çok iyi bildiğini belirterek, "Marmara Denizi tabanındaki sismik kesitlerin hepsi elimdeydi. 1894 yılında Çınarcık çukurunun güneyindeki fay kırıldı. Şu anda Marmara'da büyük anlamda bu son deprem yaşandı. Bundan sonra 8 büyüklüğünde bir deprem beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

"250 Yılda Bir Deprem Olacak Söylemi Yanlış"

Üşümezsoy, Marmara için sıkça dile getirilen "250 yılda bir büyük deprem olur" iddiasının doğru olmadığını da belirtti. "Tarih kayıtlarına bakıldığında 1894'teki yıkım, 1766'ya göre çok daha büyüktü. O yüzden 250 yılda bir büyük deprem olacak diye beklemek bilimsel değil" dedi.

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