29 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları
29 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılanacak, Meloni ile baş başa görüşecek, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Türkiye-İtalya İş Forumu'na katılacak, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelecek.
(Roma)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İş Birliği Gençlik Forumu tarafından Maarif Okulu'nda düzenlenecek "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" temalı konferansa katılacak, Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret edecek.
(Bişkek)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek, "1 Mayıs Emek Ödülleri Töreni"ne katılacak. Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da iştirak edecek.
(Ankara/19.00)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmasını takip edecek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.
(İstanbul/10.00/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne katılacak.
(Varşova)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı iş gücü istatistiklerini ve nisan ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çamlıca Camisi'nde, ardından Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Hac Uğurlama Programlarına katılacak.
(İstanbul/10.00-Ankara/15.30)
SPOR
1- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na (Tour of Türkiye), üçüncü gününde 175,9 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabıyla devam edilecek.
(Muğla)
2- THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Paris/21.30)
3- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı üçüncü maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.
(Ankara/19.00)
4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiltere ekibi Arsenal, Fransa'nın Paris Saint Germain takımını konuk edecek.
(Londra/22.00)