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Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün

Kurumlar vergisinde 2024 yılına ilişkin beyan ve ödeme dönemi için verilen sürenin sonuna gelindi. Mükellefler yarına kadar beyanname verebilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 07:26, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 07:43
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Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün

Gelir İdaresi Başkanlığı, kurumlar vergisinin 30 Nisan'a kadar ödenmesi gerektiğini ve sürenin uzatılmayacağını duyurdu.

Mükellefler beyannamelerini gib.gov.tr aracılığı ile dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verebiliyor.

Ödemeler de Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamadan yapılabiliyor.

Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden de ödeme yapılabilecek.

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