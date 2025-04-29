Önündeki tıra çarpan hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç önündeki tıra çarparak takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 07:31, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 07:43
Fırat Ş. idaresindeki hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında seyir halindeki Ahmet G'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi ve Bahçe'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.