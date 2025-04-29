Önündeki tıra çarpan hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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