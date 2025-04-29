İzmir'de Kız Meselesi Nedeniyle Silahlı Çatışma

İzmir'in Konak ilçesinde, biri Suriye uyruklu olmak üzere iki şüpheli, kız meselesi nedeniyle bir kıraathaneye silahlı saldırıda bulundu. Kurşunların isabet ettiği biri ağır üç kişi yaralanırken saldırganlar kaçtı. Polis, saldırganların kaçmasına yardım ettikleri belirlenen Suriye uyruklu üç kişiyi gözaltına aldı.

Olayın Meydana Gelişi

Olay, pazar günü saat 23.30 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3514 Sokak'taki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu H.M.A. (17) kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu G.T.'nin (20) kıraathanede olduğunu öğrendi. Bunun üzerine, H.M.A. ile arkadaşı E.A. (21) plakasız bir motosikletle kıraathanenin önüne geldi. H.M.A. motosikleti sürerken, E.A. tabanca ile art arda kıraathaneye doğru ateş açtı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, H.M.A.'nın husumetlisi olduğu belirtilen G.T. ile kıraathanede oturan ve olayla ilgili olmadığı öğrenilen Y.A. (43) ve A.T.S. (19), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yaralıların Durumu

Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan G.T.'nin sırtından ve bacağından vurulduğu, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Sağ karın boşluğundan vurulan A.T.S. ile sol elinden yaralanan Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Olayla ilgili soruşturma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırıdan sonra motosikletle kaçan H.M.A.'nın evine baskın düzenledi. Olay sonrası kaçan H.M.A. ve E.A.'ya kaçmasında yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu R.M. (24), F.E. (26) ve F.M. (29) polis tarafından gözaltına alındı.

Firari Şüpheliler İçin Çalışmalar

Kız meselesi nedeniyle G.T.'nin bulunduğu kıraathaneye kurşun yağdıran E.A. ile plakasız motosikleti kullanan H.M.A.'nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışma yürüttüğü öğrenildi.