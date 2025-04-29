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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 52 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 ilde düzenlenen operasyonla 52 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 09:22, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 10:24
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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