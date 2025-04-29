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YÖK'ten Öğrenci Dostu Uygulama

Yükseköğretim Kurulu, uzman yardımcılığı mülakatlarını 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdi. Adaylara YÖK tanıtıcı broşür ile birlikte defter, kalem ve kupa bardaktan oluşan hatıra seti takdim edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 09:41, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 10:26
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YÖK'ten Öğrenci Dostu Uygulama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 20 yeni uzman yardımcısı alımı kapsamında 28-29 Nisan tarihlerinde mülakat sürecini başarıyla tamamladı.

Mülakat Süreci ve Adaylara Sunulan Destek

Mülakat süreci boyunca, adaylara destek olmak ve kurum hakkında bilgilendirme yapmak üzere tecrübeli Yükseköğretim Kurulu uzmanları görevlendirildi. Bekleme salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarında, adaylara kurumun yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, mülakat öncesinde moral ve motivasyon desteği sunuldu.

Hatıra Seti ve Ulaşım Kolaylığı

  • Adaylara Yükseköğretim Kurulu'nu tanıtıcı broşür ile birlikte defter, kalem ve kupa bardaktan oluşan hatıra seti takdim edildi.
  • Adayların mülakat günlerinde Yükseköğretim Kurulu'na rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla Bilkent Metro İstasyonu'ndan Yükseköğretim Kurulu yerleşkesi arasında ring servisi hizmeti sunuldu.

Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, yürütülen bu süreçle adayların sınav sürecini daha rahat ve verimli geçirmelerinin yanı sıra kurum kültürünün tanıtılmasının hedeflendiğini belirtti.

Erol Özvar Dönemi ve Değişimler

YÖK'te Prof. Dr. Erol Özvar ve Genel Sekreter Batıkan Aksoy'un gelmesiyle birlikte değişimler devam ediyor.

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