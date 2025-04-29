Polisler, Van Havalimanı'nda 66 Kilo Altın ve Yüklü Para Ele Geçirdi

Van Ferit Melen Havalimanı'nda, polis ekipleri tarafından kargo bölümünde yapılan aramalarda 66 kilo 668 gram kaçak altın, 9 milyon 760 bin TL, 107 bin 430 dolar ile 133 bin 605 avro ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Açıklaması

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Denetim ve Operasyon Detayları

AA'da yer alan habere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Ferit Melen Havalimanı'nda kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmaların gönderileri üzerinde denetim yaptı.

9.7 Milyon TL, 133 Bin Avro ve 107 Bin Dolar Ele Geçirildi

Denetimin ardından gerçekleştirilen operasyonda, 66 kilo 668 gram altın, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon 760 bin lira, 107 bin 430 dolar, 133 bin 605 avro ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.