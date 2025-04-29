Liste Güncellendi! Ünlü Peynir Markasında Yağ Hilesi Ortaya Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesine 30 yeni ürün daha ekledi. Bakanlığın yayımladığı güncel listede, market raflarında sıklıkla yer alan bazı ünlü markaların ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi. Sağlığı tehdit eden ürünler listesine bitkisel macunda ilaç, peynirde natamisin, yağ ve tatlı biberde boya maddeleri ile dana eti olarak satılan ürünlerde tek tırnaklı et tespiti damga vurdu. Market raflarında yer alan ünlü bir peynir markasındaki hile de dikkat çekti.

Sağlığı Tehlikeye Düşüren Ürünler Tespit Edildi

Yayımlanan listeye göre, sağlığı tehlikeye düşürecek unsurlar taşıyan ürünler arasında bitkisel karışımlı macunlarda ilaç etken maddelerine, sıvı yağlar ve tatlı biberlerde izin verilmeyen boya maddelerine, lahmacun harcında ve dana eti ürünlerinde ise tek tırnaklı hayvan eti kullanımına rastlandı.

Peynirde Hile Dikkat Çekti

Listede, özellikle marketlerde sıkça satılan Ekiciler markasına ait tam yağlı sade eritme peynirinde yağ oranının düşük kullanılarak hile yapıldığı tespit edildi. Ayrıca peynirde, gıda sektöründe belirli sınırlar dahilinde kullanımı izne tabi olan natamisin maddesinin uygunsuz şekilde kullanıldığı belirlendi.

Zeytinyağı, Bal ve Et Ürünlerinde de Uygunsuzluklar Var

28 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan yeni taklit ve tağşiş listesinde birçok zeytinyağı, bal, köfte ve et ürünü de yer aldı. Ürünlerde aynı kalitede olmayan farklı maddelerin karıştırıldığı ve bu şekilde tüketiciye sunulduğu belirtildi.Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinin korunması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini vurguladı.