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Tesla Tarihinin En Zorlu Dönemini Yaşıyor

Tesla, ilk çeyrekte yüzde 71 kar düşüşü yaşadı, araç satışları geriledi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 10:48, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 10:49
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Tesla Tarihinin En Zorlu Dönemini Yaşıyor

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Şirketin ilk çeyrek bilançosu net karda yüzde 71'lik bir düşüşe işaret ederken, araç satışları da şirket tarihinde ilk kez geriledi. Tesla, yılın ilk çeyreğinde 409 milyon dolar net kar açıkladı. Ancak bu karın önemli bir bölümü, diğer otomobil üreticilerine satılan 595 milyon dolarlık çevresel düzenleme kredilerinden elde edildi. Asıl faaliyet alanı olan araç satışlarından ise zarar edildiği görülüyor.

Çin ve Avrupa Pazarlarında Düşüş

Özellikle Çin ve Avrupa pazarlarında Tesla'nın satışları düşerken, yerli üretici BYD gibi Çinli rakiplerin yükselişi dikkat çekiyor. Şirket, bu yıl içinde elektrikli araç satışında liderliği BYD'ye kaptırmaya hazırlanıyor.

Kar Marjları Hızla Geriliyor

Şirketin brüt otomotiv kar marjı, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 30 seviyesindeyken, 2025'in ilk çeyreğinde bu oran yüzde 12,5'e kadar geriledi. Bu, Tesla'nın 2012 yılından bu yana ulaştığı en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Uzmanlara göre Tesla'nın karlılığı sadece satışlardaki düşüşle değil, aynı zamanda artan Ar-Ge harcamalarıyla da zayıflıyor. 2025'in ilk çeyreğinde Ar-Ge harcamaları 250 milyon dolar arttı.

Siyasi Etkiler ve Marka Değerinde Gerileme

Şirketin CEO'su Elon Musk'ın siyasi söylem ve tercihlerinin de marka üzerinde olumsuz etkileri olduğu değerlendiriliyor. Musk, ABD'de federal hükümetin küçültülmesini savunurken, Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine açık destek veriyor. Uzmanlar, bu açıklamaların Tesla'nın marka değerine zarar verdiği görüşünde. Öte yandan, ABD'de Trump yönetiminin çevresel düzenlemeleri gevşetme yönündeki politikaları, Tesla'nın bugüne kadar karlılığını sürdüren düzenleme kredilerini de tehlikeye atıyor. Bu krediler sayesinde Tesla, 2021'den bu yana 8,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Musk: Krizde değiliz ama zorluklar var

Elon Musk, yatırımcılara yaptığı açıklamada Tesla'nın ciddi bir mali kriz içinde olmadığını savundu. "Geçmişte birçok kez ölümün eşiğinden döndük. Şu an o zamanlardan biri değil," diyen Musk, 2025'in bazı zorluklarla geçeceğini ancak şirketin geleceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Robotaksi ve Yapay Zeka Planları

Tesla, yakın zamanda ABD'nin Texas eyaletinde otonom robotaksi hizmetini başlatmayı planlıyor. Şirket, ayrıca insan benzeri robotları bu yıl üretim tesislerinde kullanmayı hedefliyor. Musk'a göre bu gelişmeler, Tesla'yı dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirebilir. Ancak sektördeki rakip firmalar, otonom araçların ticari ölçeklenmesinin kısa vadede karlı bir iş modeli sunmadığını belirtiyor. GM ve Ford, bu alandaki bazı projelerini ya durdurdu ya da geri çekti. Elon Musk ise robotaksi teknolojisiyle ilgili daha önce yaptığı birçok zamanlama tahmininin gerçekleşmediğini kabul ediyor. Yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede, "Ben FSD (tam otonom sürüş) konusunda defalarca 'kurt geliyor' diyen çocuğa döndüm" ifadelerini kullanmıştı.

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