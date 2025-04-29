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İstanbul'da yaklaşık 1,3 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 1 ton 291 kilo 505 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 13:28, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 13:29
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İstanbul'da yaklaşık 1,3 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Arnavutköy'de park halindeki bir tırda uyuşturucu olduğunu değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından düzenledikleri operasyonda, 1 ton 153 kilo 680 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler ayrıca Esenler ve Eyüpsultan'da düzenledikleri iki ayrı operasyonda 1 kilo 5 gram kokain, 136 kilo 820 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde yakaladı.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede ele geçirilen suç unsurlarının sergilenmesini ziyaret ederek, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yıldız, operasyonlara ilişkin, "Bu yapılan çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alınmış, adli makamlarca tutuklanmıştır. Bu operasyonlar bize gösteriyor ki uyuşturucu ile mücadelede ne kadar yöntem değiştirilirse değiştirilsin sınır yok, taviz yok. Biz daha önce ifade ettiğimiz gibi gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

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