İmamoğlu, son 6 ayda o otelde 46 görüşme yapmış

Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "para kasaları" olarak anılan şüphelilerle yaptığı yeni bir toplantının görüntüleri ortaya çıktı. Etiler'deki Le Meridien Otel'de 6 Mart 2025'te gerçekleşen toplantı öncesi, güvenlik kameraları yine bantlandı. Yolsuzluk operasyonundan 8 gün önce kritik isimlerle bu otelde buluşan İmamoğlu'nun son 6 ayda aynı otelde 46 kez toplantı yaptığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ KARARTILDI

Yeni Şafak'ın ulaştığı 42 saniyelik kayda göre, toplantı öncesi Giriş Kat Hab Alanı-2 numaralı güvenlik kamerası, saat 19.30'da iki koruma tarafından bantla kapatıldı. Daha sonra aynı alanı farklı açılardan gösteren Giriş Kat Hab Alanı-1 kamerası da bantla kapatılıp görüntü alınması engellendi. Kamerayı kapatan 2 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

İLK KÖKSAL GELDİ

Kameraların kapatılmasından yarım saat sonra saat 20.05'te otelin VIP kapısından Hüseyin Köksal girdi. 1 dakika sonra da İmamoğlu otele geldi. Saat 20.15'te de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz otele girerken kayda geçti.

BAZ TESPİTİ YAPILDI

Toplantı başladıktan kısa süre sonra otele giriş-çıkışlar durduruldu. Otele giriş yapanlara yönelik incelemelerde, Adem Soytekin ve Fatih Keleş'e ait telefon sinyallerinden baz tespitleri yapıldı. Emniyet güçlerinin, Adem Soytekin ve Fatih Keleş hakkında teknik ve fiziki takip kararı olmasına rağmen otele girişi engellendi. Güvenlik güçlerinin "garson" ya da "çalışan personel" kılığında otele girme isteği de otel yetkilileri tarafından reddedildi.