6 Kuruşluk SGK Prim Borcu Davası Sonuçlandı
6 Kuruşluk SGK Prim Borcu Davası Sonuçlandı
10. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: Neler Değişiyor?
10. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: Neler Değişiyor?
İmamoğlu, son 6 ayda o otelde 46 görüşme yapmış
İmamoğlu, son 6 ayda o otelde 46 görüşme yapmış
Prof. Dr. Ercan Candan: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Revize Edilmelidir!
Prof. Dr. Ercan Candan: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Revize Edilmelidir!
Askere gitmek istemeyenlere sahte rapor verdiler: 3 ilde 30 gözaltı
Askere gitmek istemeyenlere sahte rapor verdiler: 3 ilde 30 gözaltı
Bahçeli'den CHP'ye: 'Provokasyon Partisi'
Bahçeli'den CHP'ye: 'Provokasyon Partisi'
Bakan Işıkhan: 149 Belediye SGK Borcunu Yapılandırıyor
Bakan Işıkhan: 149 Belediye SGK Borcunu Yapılandırıyor
Yeni Evleneceklere Müjde: Aile Yılı İndirimleri Geliyor
Yeni Evleneceklere Müjde: Aile Yılı İndirimleri Geliyor
İspanya ve Portekiz'deki Kesintiler Türkiye İçin Risk Oluşturuyor mu?
İspanya ve Portekiz'deki Kesintiler Türkiye İçin Risk Oluşturuyor mu?
Sağlık Turizmi İçin Yeni Dönem Başlıyor
Sağlık Turizmi İçin Yeni Dönem Başlıyor
Mehmet Şimşek: Enflasyonu Düşürmek Önceliğimiz
Mehmet Şimşek: Enflasyonu Düşürmek Önceliğimiz
Mart Ayı İşsizlik Oranı Belli Oldu
Mart Ayı İşsizlik Oranı Belli Oldu
Liste Güncellendi! Ünlü Peynir Markasında Yağ Hilesi Ortaya Çıktı
Liste Güncellendi! Ünlü Peynir Markasında Yağ Hilesi Ortaya Çıktı
Eski Kaymakam Kılıç'a Dolandırıcılıktan 70 Yıl Hapis Cezası
Eski Kaymakam Kılıç'a Dolandırıcılıktan 70 Yıl Hapis Cezası
81 İlde Sahte Alkol Operasyonu: 137 Gözaltı
81 İlde Sahte Alkol Operasyonu: 137 Gözaltı
İstanbul ve 13 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Alarmı
İstanbul ve 13 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Kütahya Simav'da Deprem Fırtınası: Halk Tedirgin
Kütahya Simav'da Deprem Fırtınası: Halk Tedirgin
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Prof. Üşümezsoy: 250 yılda bir deprem olacak savı yanlış
Prof. Üşümezsoy: 250 yılda bir deprem olacak savı yanlış
Avrupa'nın İki Ülkesinde Elektrik Kesintisi: İspanya'da OHAL
Avrupa'nın İki Ülkesinde Elektrik Kesintisi: İspanya'da OHAL
Hakan Fidan'ın Hamas'ı Ateşkes İçin Zorladığı İddiasına Yalanlama
Hakan Fidan'ın Hamas'ı Ateşkes İçin Zorladığı İddiasına Yalanlama
İkinci El Araç Piyasasında Fiyatlar Arttı Satışlar Düştü
İkinci El Araç Piyasasında Fiyatlar Arttı Satışlar Düştü
BTK'ye Şikayetlerde Posta ve Mobil İletişim Zirvede
BTK'ye Şikayetlerde Posta ve Mobil İletişim Zirvede
Okulda Sosyal Medyayı Sallayan 'Çöp' Deneyi
Okulda Sosyal Medyayı Sallayan 'Çöp' Deneyi
1381 Engelli Öğretmen Atamasında Tarih Belli Oldu
1381 Engelli Öğretmen Atamasında Tarih Belli Oldu
Erdoğan: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil
Erdoğan: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil
GİB Uyardı: O Beyanname İçin Süre Uzatılmayacak
GİB Uyardı: O Beyanname İçin Süre Uzatılmayacak
Baba ve 2 Kızının Hayatını Kaybettiği Heyelanda 1 Tutuklama
Baba ve 2 Kızının Hayatını Kaybettiği Heyelanda 1 Tutuklama
MB Başkanı Karahan TBMM'de Ekonomi Sunumu Yapacak
MB Başkanı Karahan TBMM'de Ekonomi Sunumu Yapacak
EGM: Belediyelerin jammer kullanma yetkisi yok
EGM: Belediyelerin jammer kullanma yetkisi yok
Ana sayfaHaberler Siyasi

İmamoğlu, son 6 ayda o otelde 46 görüşme yapmış

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Le Meridien Otel'de yaptığı yeni bir görüşme daha deşifre oldu. 6 Mart 2025'e ait toplantı görüntülerinde, güvenlik kameraları yine bantla kapatılıyor. Otele giriş-çıkışlar da toplantı başladıktan sonra durduruluyor. İmamoğlu son 6 ayda bu otelde 46 kez görüşmüş.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 14:39, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 14:42
Yazdır
İmamoğlu, son 6 ayda o otelde 46 görüşme yapmış

Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "para kasaları" olarak anılan şüphelilerle yaptığı yeni bir toplantının görüntüleri ortaya çıktı. Etiler'deki Le Meridien Otel'de 6 Mart 2025'te gerçekleşen toplantı öncesi, güvenlik kameraları yine bantlandı. Yolsuzluk operasyonundan 8 gün önce kritik isimlerle bu otelde buluşan İmamoğlu'nun son 6 ayda aynı otelde 46 kez toplantı yaptığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ KARARTILDI

Yeni Şafak'ın ulaştığı 42 saniyelik kayda göre, toplantı öncesi Giriş Kat Hab Alanı-2 numaralı güvenlik kamerası, saat 19.30'da iki koruma tarafından bantla kapatıldı. Daha sonra aynı alanı farklı açılardan gösteren Giriş Kat Hab Alanı-1 kamerası da bantla kapatılıp görüntü alınması engellendi. Kamerayı kapatan 2 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

İLK KÖKSAL GELDİ

Kameraların kapatılmasından yarım saat sonra saat 20.05'te otelin VIP kapısından Hüseyin Köksal girdi. 1 dakika sonra da İmamoğlu otele geldi. Saat 20.15'te de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz otele girerken kayda geçti.

BAZ TESPİTİ YAPILDI

Toplantı başladıktan kısa süre sonra otele giriş-çıkışlar durduruldu. Otele giriş yapanlara yönelik incelemelerde, Adem Soytekin ve Fatih Keleş'e ait telefon sinyallerinden baz tespitleri yapıldı. Emniyet güçlerinin, Adem Soytekin ve Fatih Keleş hakkında teknik ve fiziki takip kararı olmasına rağmen otele girişi engellendi. Güvenlik güçlerinin "garson" ya da "çalışan personel" kılığında otele girme isteği de otel yetkilileri tarafından reddedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber