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Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e 'bant' tepkisi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özgür Özel'in iddialarına yanıt verdi. Yakın koruma polislerinin bant kullanmadığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 15:00, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 15:16
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Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e 'bant' tepkisi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, CHP'nin toplantı yaptığı otellerdeki kameraları kapatmasına ilişkin Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özel'in söyledikleri alçak bir iftiradır" dedi:

"Daha iyi anlaman için sana "Özel" bir açıklama da yapayım:

Bir. Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.

İki.Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.

Üç. Bantçı.Söylediklerin alçak bir iftiradır.

Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor."

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