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6 Kuruşluk SGK Prim Borcu Davası Sonuçlandı

Aydın 1. İş Mahkemesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yedieylül Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen ödeme emrinin iptali talebiyle açtığı davada kararını verdi. "SGK'nın belediyeden geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 15 yıl önceki 6 kuruşluk işsizlik prim borcunu talep etmesine" yönelik açılan davada mahkeme, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni haklı buldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 15:37, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 15:38
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6 Kuruşluk SGK Prim Borcu Davası Sonuçlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, SGK Yedieylül Sosyal Güvenlik Merkezi'nce 13 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen ve 15 Mayıs 2024'te tebliğ edilen ödeme emrine karşı dava açtı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, kapatılan Aydın Belediyesi döneminden kalan işsizlik borcu kapsamındaki 2009 yılının 7. ayına ait 1 kuruşu asıl alacak, 5 kuruşuysa gecikme faizi olmak üzere toplam 6 kuruş tutarındaki prim borcunu içeren SGK'nın ödeme emri, her iki kurumu karşı karşıya getirdi. Mahkemeye taşınan konuyla ilgili 24 Aralık 2024'te karara varıldığı öğrenilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi avukatlarının ödeme emrinin yasal dayanaktan yoksun olduğu, borçların zamanaşımına uğradığı ve Aydın İl Özel İdaresi'nden devredilen bir borç bulunmadığını savunarak iptal talebinde bulunduğu davayla ilgili mahkeme son sözü belediye lehine söyledi.

Belediye Avukatlarının Savunması

Görülen mahkemede belediye avukatları, işsizlik prim borçlarında zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğu ve sürenin dolduğunu belirterek; Aydın Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarında, Aydın İl Özel İdaresi'nden SGK'ya devredilen bir borç bulunmadığı, ödeme emrinin dayanağı olan borçların kaynağının belirsiz olduğu ve belediyeye bu konuda herhangi bir bilgilendirme yapılmadığıyla birlikte borcun dayanıksız olması nedeniyle de kabul edilmediğini bildirdi. Avukatlığını Elvan Vatansever Tıkır'ın üstlendiği SGK ise borçların zamanaşımına uğramadığını ve yaklaşık 15 yıl sonra talep edilen 6 kuruşluk borç için tebliğ işlemlerinin usulüne uygun olduğunu savunarak davanın reddini isterken, Aydın 1. İş Mahkemesi, dava dosyasını detaylı bir şekilde incelemesinin ardından karara vardı.

Mahkeme Kararı ve Sonuçları

SGK'nın süre aşımı iddiasının reddedildiği mahkeme kararında, 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu tespit edilen icralık durumdaki borçların zamanaşımına uğradığı vurgulanarak, Aydın Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarında, Aydın İl Özel İdaresi'nden SGK'ya devredilen bir borç kaydı bulunmadığı belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen, 2009/7 dönemine ait işsizlik prim borçlarına ilişkin ödeme emri iptal edilirken, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 30 bin liralık vekalet ücretinin de SGK'dan alınarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ödenmesi kararlaştırıldı. Karara göre, davacı tarafından yapılan 427,60 lira peşin harç ve 675 lira posta-tebligat gideri olmak üzere toplam bin 102,60 lira tutarındaki yargılama gideri de SGK'dan tahsil edilerek Aydın Büyükşehir Belediyesine ödenecek.

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