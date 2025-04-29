2 orman muhafaza memuruna rüşvetten tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir orman arazisini işgal eyleminden dolayı ceza yazmama karşılığında 2 orman muhafaza memurunun rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, Antalya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y'nin ceza yazmamak karşılığında E.T'den 100 bin lira aldığı tespit edilip suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.