2024-TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 15:43, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 15:43
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.