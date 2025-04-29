İzmir'de 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi

İzmir'in 9 ilçesinde gerçekleştirilen 18 ayrı operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtilen çok sayıda tütün mamulü, gümrük kaçağı ürün ve sahte içki ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Nisan tarihleri arasında çalışma yaptı.

Sahte İçki ve Kaçak Ürünlere Yönelik Operasyonlar

Sahte içki üretimi ile kaçak tütün mamulü ve gümrük kaçağı ürünlerin ticaretinin engellenmesine yönelik 18 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bayraklı, Buca, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde belirlenen 1 ev, 8 iş yeri, 7 otomobil ile 1 şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Ele Geçirilen Ürünler

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirtilen toplam 1 milyon 800 bin adet içi doldurulmuş makaron, 30 bin boş makaron, gümrük kaçağı 10 bin 62 paket sigara, 2 bin 380 adet puro ve 381 kilo tütün, 1670 litre taklit etiketli etil alkol, 59 şişe muhtelif içki, 1168 gümrük kaçağı parfüm, 13 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.