Nevşehir'de Atış Eğitimi Kazası: Bir Asker Şehit

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un eğitim faaliyeti sırasında yaşanan kazada şehit olduğunu bildirdi.

Sosyal Medya Açıklaması

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fidan, "Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim." ifadesini kullandı.Fidan, Uzun'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatına başsağlığı ile sabır diledi.

Valilikten Yapılan Açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise kazanın "Tabanca Mekanik Nişancılığı ve Kuru Tetik Çalışması Eğitimi" sırasında gerçekleştiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 08.15 sıralarında İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen eğitim esnasında meydana gelen elim kazada, Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun şehit olmuştur. Eğitim sırasında bir personelin silahı kazayla ateş almış ve çıkan kurşun, Uzun'un bel bölgesine isabet etmiştir. Ağır yaralanan Uzun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Şehit Hüseyin Uzun İçin Tören Düzenlendi

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından İl Jandarma Komutanlığındaki tören alanına getirildi.Buradaki törende şehidin öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından dua edildi.Törenin ardından şehidin naaşı uçakla memleketi Gaziantep'e uğurlanmak üzere Kapadokya Havalimanı'na götürüldü.Törene, şehidin yakınları, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Uzun'un silah arkadaşları katıldı.