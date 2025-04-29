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Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 17:03, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 17:50
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Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin salonundaki duruşmada, başka suçtan tutuklu Özdağ ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, milletvekilleri, Zafer Partili yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı.

Özdağ'ın Savunması

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, Özdağ'ın savunması alındı. Davaya konu konuşmalarının siyasi partilerin genel başkanlarının yaptığı konuşmalar olduğunu belirten Özdağ, sözlerinin hakaret içermediğini savundu. Özdağ, söz konusu konuşmaları Antalya'da yaptığını ancak soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldığını, 21 Ocak'ta Ankara'da gözaltına alındığını ifade etti.Çok sayıda polisle adliyeye getirildiğini söyleyen Özdağ, Kayseri'deki olayları kışkırttığı iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini ve tutuklandığını anlattı. Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunun ağır bir suç olduğunu ve kolay dava açılmaması gerektiğini savunarak, AK Parti Genel Başkanı'nı eleştirdiği için gözaltına alındığını öne sürdü.

Özdağ'ın Açıklamaları

Özdağ, savunmasında şunları kaydetti: "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile yaşadığımız tartışmanın konusu tarihtir, Türk tarihi ve Türkiye'nin bugünüdür. Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmedim. Ben, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın izlediği politikaların Türk milletinin inancı, tarihi ve kültürünü yıprattığını ifade ettim. Yaptığım bu tespit, düşünce hürriyeti kapsamında ifade edilmiş bir siyasi eleştiridir. Erdoğan anılan politikalarını eleştirdiğim dönemde 'Cumhurbaşkanı' değil 'Başbakan'dır. Diğer bir ifade ile söz konusu eleştiriler teknik olarak Cumhurbaşkanı'nın değil Başbakan'ın politikalarına yöneliktir."Özdağ, söylemlerinin, siyasi eleştiri sınırlarını aşmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

Avukatların Savunmaları ve Mahkeme Kararı

Duruşmada, Özdağ'ın ardından avukatlarının savunması alınırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da beyanda bulundu. Özdağ'ın avukatları savunmalarında, Özdağ hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Davaya katılma talebinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Özdağ'ın cezalandırılmasını talep etti.Bu esnada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) arıza yaşandı. Bu sebeple duruşmaya ara verildiği sırada, CHP Genel Başkanı Özel, Özdağ'ın yanına giderek elini sıkıp, duruşmadan ayrılacağını söyledi.Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaayı hazırlamak için süre talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının davaya katılma talebini kabul etti. Dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulanıyor.İddianamede Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması da talep ediliyor.

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