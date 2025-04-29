Ferdi Tayfur'un Vasiyet Davası: Marmaris'teki İkinci Duruşma

Üç Büyükşehirde Satılık Konut Sayısı Arttı
Üç Büyükşehirde Satılık Konut Sayısı Arttı
Ayşe Barım'a 'Darbe Girişimine Yardım'dan 30 Yıl Hapis Talebi
Ayşe Barım'a 'Darbe Girişimine Yardım'dan 30 Yıl Hapis Talebi
14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi
14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi
Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nin Stratejik Ortağı Oldu
Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nin Stratejik Ortağı Oldu
Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı
Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı
Erdoğan: İtalya ile Ortak Projeler Geliştireceğiz
Erdoğan: İtalya ile Ortak Projeler Geliştireceğiz
Evlere Dikkat! Bakanlık, İki Oda Kokusu İçin Sağlıksız Uyarısı Yaptı
Evlere Dikkat! Bakanlık, İki Oda Kokusu İçin Sağlıksız Uyarısı Yaptı
Nevşehir'de Atış Eğitimi Kazası: Bir Asker Şehit
Nevşehir'de Atış Eğitimi Kazası: Bir Asker Şehit
DMM: Güvenlik Kamerası Bantlama İddiası Asılsız
DMM: Güvenlik Kamerası Bantlama İddiası Asılsız
6 Kuruşluk SGK Prim Borcu Davası Sonuçlandı
6 Kuruşluk SGK Prim Borcu Davası Sonuçlandı
10. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: Neler Değişiyor?
10. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: Neler Değişiyor?
İmamoğlu, son 6 ayda o otelde 46 görüşme yapmış
İmamoğlu, son 6 ayda o otelde 46 görüşme yapmış
Prof. Dr. Ercan Candan: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Revize Edilmelidir!
Prof. Dr. Ercan Candan: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Revize Edilmelidir!
Askere gitmek istemeyenlere sahte rapor verdiler: 3 ilde 30 gözaltı
Askere gitmek istemeyenlere sahte rapor verdiler: 3 ilde 30 gözaltı
Bahçeli'den CHP'ye: 'Provokasyon Partisi'
Bahçeli'den CHP'ye: 'Provokasyon Partisi'
Bakan Işıkhan: 149 Belediye SGK Borcunu Yapılandırıyor
Bakan Işıkhan: 149 Belediye SGK Borcunu Yapılandırıyor
Yeni Evleneceklere Müjde: Aile Yılı İndirimleri Geliyor
Yeni Evleneceklere Müjde: Aile Yılı İndirimleri Geliyor
İspanya ve Portekiz'deki Kesintiler Türkiye İçin Risk Oluşturuyor mu?
İspanya ve Portekiz'deki Kesintiler Türkiye İçin Risk Oluşturuyor mu?
Sağlık Turizmi İçin Yeni Dönem Başlıyor
Sağlık Turizmi İçin Yeni Dönem Başlıyor
Mehmet Şimşek: Enflasyonu Düşürmek Önceliğimiz
Mehmet Şimşek: Enflasyonu Düşürmek Önceliğimiz
Mart Ayı İşsizlik Oranı Belli Oldu
Mart Ayı İşsizlik Oranı Belli Oldu
Liste Güncellendi! Ünlü Peynir Markasında Yağ Hilesi Ortaya Çıktı
Liste Güncellendi! Ünlü Peynir Markasında Yağ Hilesi Ortaya Çıktı
Eski Kaymakam Kılıç'a Dolandırıcılıktan 70 Yıl Hapis Cezası
Eski Kaymakam Kılıç'a Dolandırıcılıktan 70 Yıl Hapis Cezası
81 İlde Sahte Alkol Operasyonu: 137 Gözaltı
81 İlde Sahte Alkol Operasyonu: 137 Gözaltı
İstanbul ve 13 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Alarmı
İstanbul ve 13 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Kütahya Simav'da Deprem Fırtınası: Halk Tedirgin
Kütahya Simav'da Deprem Fırtınası: Halk Tedirgin
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Prof. Üşümezsoy: 250 yılda bir deprem olacak savı yanlış
Prof. Üşümezsoy: 250 yılda bir deprem olacak savı yanlış
Avrupa'nın İki Ülkesinde Elektrik Kesintisi: İspanya'da OHAL
Avrupa'nın İki Ülkesinde Elektrik Kesintisi: İspanya'da OHAL
Hakan Fidan'ın Hamas'ı Ateşkes İçin Zorladığı İddiasına Yalanlama
Hakan Fidan'ın Hamas'ı Ateşkes İçin Zorladığı İddiasına Yalanlama
Ana sayfaHaberler Magazin

Ferdi Tayfur'un Vasiyet Davası: Marmaris'teki İkinci Duruşma

Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davasının ikinci duruşması Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 18:48, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 18:50
Yazdır
Ferdi Tayfur'un Vasiyet Davası: Marmaris'teki İkinci Duruşma

Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına mirasçılardan bazıları ile avukatları katıldı. Duruşmada Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'in avukatları da yer aldı. Mahkeme başkanı, dosya ile ilgili mirasçılara ve avukatlarına itirazı olup olmadığını ve dosya hakkında taleplerini sordu. Mirasçılar ve avukatlar ilk duruşmadaki beyanlarının devam ettiğini bildirdi. Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.

İlk duruşmadaki süreç

5 Şubat'ta vasiyetin açılması davasının ilk duruşmasında usta sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtilmişti. Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber