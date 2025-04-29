Akarca'dan Kamu Kurumlarına Mesaj: Tavsiye Kararlarına Gerekçeli Yanıt Şart

Üç Büyükşehirde Satılık Konut Sayısı Arttı
Üç Büyükşehirde Satılık Konut Sayısı Arttı
Ayşe Barım'a 'Darbe Girişimine Yardım'dan 30 Yıl Hapis Talebi
Ayşe Barım'a 'Darbe Girişimine Yardım'dan 30 Yıl Hapis Talebi
14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi
14 Ay Evliliğe 150 Ay Nafaka: Yargıtay 'Orantısız' Dedi
Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nin Stratejik Ortağı Oldu
Türkiye, Üç Deniz Girişimi'nin Stratejik Ortağı Oldu
Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı
Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı
Erdoğan: İtalya ile Ortak Projeler Geliştireceğiz
Erdoğan: İtalya ile Ortak Projeler Geliştireceğiz
Evlere Dikkat! Bakanlık, İki Oda Kokusu İçin Sağlıksız Uyarısı Yaptı
Evlere Dikkat! Bakanlık, İki Oda Kokusu İçin Sağlıksız Uyarısı Yaptı
Nevşehir'de Atış Eğitimi Kazası: Bir Asker Şehit
Nevşehir'de Atış Eğitimi Kazası: Bir Asker Şehit
DMM: Güvenlik Kamerası Bantlama İddiası Asılsız
DMM: Güvenlik Kamerası Bantlama İddiası Asılsız
6 Kuruşluk SGK Prim Borcu Davası Sonuçlandı
6 Kuruşluk SGK Prim Borcu Davası Sonuçlandı
10. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: Neler Değişiyor?
10. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: Neler Değişiyor?
İmamoğlu, son 6 ayda o otelde 46 görüşme yapmış
İmamoğlu, son 6 ayda o otelde 46 görüşme yapmış
Prof. Dr. Ercan Candan: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Revize Edilmelidir!
Prof. Dr. Ercan Candan: 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Revize Edilmelidir!
Askere gitmek istemeyenlere sahte rapor verdiler: 3 ilde 30 gözaltı
Askere gitmek istemeyenlere sahte rapor verdiler: 3 ilde 30 gözaltı
Bahçeli'den CHP'ye: 'Provokasyon Partisi'
Bahçeli'den CHP'ye: 'Provokasyon Partisi'
Bakan Işıkhan: 149 Belediye SGK Borcunu Yapılandırıyor
Bakan Işıkhan: 149 Belediye SGK Borcunu Yapılandırıyor
Yeni Evleneceklere Müjde: Aile Yılı İndirimleri Geliyor
Yeni Evleneceklere Müjde: Aile Yılı İndirimleri Geliyor
İspanya ve Portekiz'deki Kesintiler Türkiye İçin Risk Oluşturuyor mu?
İspanya ve Portekiz'deki Kesintiler Türkiye İçin Risk Oluşturuyor mu?
Sağlık Turizmi İçin Yeni Dönem Başlıyor
Sağlık Turizmi İçin Yeni Dönem Başlıyor
Mehmet Şimşek: Enflasyonu Düşürmek Önceliğimiz
Mehmet Şimşek: Enflasyonu Düşürmek Önceliğimiz
Mart Ayı İşsizlik Oranı Belli Oldu
Mart Ayı İşsizlik Oranı Belli Oldu
Liste Güncellendi! Ünlü Peynir Markasında Yağ Hilesi Ortaya Çıktı
Liste Güncellendi! Ünlü Peynir Markasında Yağ Hilesi Ortaya Çıktı
Eski Kaymakam Kılıç'a Dolandırıcılıktan 70 Yıl Hapis Cezası
Eski Kaymakam Kılıç'a Dolandırıcılıktan 70 Yıl Hapis Cezası
81 İlde Sahte Alkol Operasyonu: 137 Gözaltı
81 İlde Sahte Alkol Operasyonu: 137 Gözaltı
İstanbul ve 13 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Alarmı
İstanbul ve 13 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Kütahya Simav'da Deprem Fırtınası: Halk Tedirgin
Kütahya Simav'da Deprem Fırtınası: Halk Tedirgin
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Prof. Üşümezsoy: 250 yılda bir deprem olacak savı yanlış
Prof. Üşümezsoy: 250 yılda bir deprem olacak savı yanlış
Avrupa'nın İki Ülkesinde Elektrik Kesintisi: İspanya'da OHAL
Avrupa'nın İki Ülkesinde Elektrik Kesintisi: İspanya'da OHAL
Hakan Fidan'ın Hamas'ı Ateşkes İçin Zorladığı İddiasına Yalanlama
Hakan Fidan'ın Hamas'ı Ateşkes İçin Zorladığı İddiasına Yalanlama
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Akarca'dan Kamu Kurumlarına Mesaj: Tavsiye Kararlarına Gerekçeli Yanıt Şart

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Alt Komisyonu'nda sunum yapan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Kurumumuz TBMM adına denetim yapan Ombudsmanlık kurumu gücünü Meclisten almaktadır. Bu yüzden kararların tavsiye mahiyetinde olması erkler ayrılığının bir sonucudur. Bu doğrultuda tavsiye kararlarımızın yerine getirilmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Tavsiye kararlarımıza verilen cevaplarda yeterli gerekçelerin bulunmaması durumu ile de karşılaşabilmekteyiz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 20:13, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 20:23
Yazdır
Akarca'dan Kamu Kurumlarına Mesaj: Tavsiye Kararlarına Gerekçeli Yanıt Şart

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Alt Komisyonu, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı.Komisyon toplantısının açılışında konuşan Dal, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) 2024 Yılı Raporu'nun detaylı olarak incelenmesi için çalışma usul ve esasları ile ilgili kararları değerlendirmek üzere toplandıklarını belirtti ve KDK'nın etkin bir hak arama mekanizması olarak vatandaşlara hizmet sunduğunu söyledi.

Dal, KDK'nın belli konularda resen inceleme yetkisinin verilmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan destek istediklerini kaydederek, "Bu doğrultuda, bakanlarımızı temsilen birer bakan yardımcımızı bu toplantımıza davet ettik. Böylelikle tavsiye kararlarının etkinliğini artırmayı, kurumlar arası uygulama farklılıklarını en aza indirgemeyi ve mükerrerlikten uzaklaşmayı amaçlıyoruz. KDK'dan sizlere intikal eden karar ve yazıların aynı zamanda bir sorun ve çözüm talebi içerdiğini dikkate almanız gerekir. Bu sebeple bu yazılara cevap verilmesi veya savunma yapılması gereken standart evrak muamelesi yapmayalım Yetkiniz çerçevesinde KDK ve yazılarının öncelikle dostane çözüm imkanları çerçevesinde değerlendirilmesi sizden temel beklentimizdir. KDK yazılarına bakış açısı öncelikle, 'Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bu talebi nasıl karşılayabiliriz?' şeklinde olmalıdır. KDK'ya yapılan başvuruları, sorunları görmemiz ve onları çözmemiz için bir imkan olarak değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kurum Faaliyetleri ve Bakanlıklar Arasındaki İlişki

Komisyon Başkanı Dal'ın ardından Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, komisyonu bilgilendirdi. Akarca, KDK'nın amacının idare ile vatandaşlar arasındaki güven köprüsünü güçlendirmek olduğunu söyledi ve kurumun işleyişi hakkında bilgiler paylaştı. Akarca, yapılan başvurulara ilişkin izlenen süreci paylaşarak, "Kurumumuzun faaliyetlerinin bakanlıklarımız nezdinde yapıcı bir tutumla hassasiyetle ele alınması önem taşımaktadır. Sıradan bir evrak muamelesinin görülmemesi bizim için çok önem arz etmektedir. Kurumumuz TBMM adına denetim yapan Ombudsmanlık kurumu gücünü Meclisten almaktadır. Bu yüzden kararların tavsiye mahiyetinde olması erkler ayrılığının bir sonucudur. Bu doğrultuda tavsiye kararlarımızın yerine getirilmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Tavsiye kararlarımıza verilen cevaplarda yeterli gerekçelerin bulunmaması durumu ile de karşılaşabilmekteyiz" diye konuştu.

Mevzuatta Boşluk ve İdarelerin Karar Süreçleri

Akarca, KDK'nın hukuk kurumu olarak değerlendirmelerde bulunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Ancak idarelerin kararlara yönelik yaklaşımlarında icracı birimlerin kanaatlerinin baskın olduğu da görülebilmektedir. Bu durum kararlarımızın gerçek manasıyla kavranmamasına sebep olabileceği gibi bunun dikkate alındığında kararlara uyumu kuvvetlendirmek için Kurumumuzun tavsiye kararlarına uyulup uyulmayacağı konusundaki son değerlendirmelerin de en üst hukuk birimlerinden alınacak görüşlerle olgunlaştırılmasının yerinde olacağını düşünüyoruz."

İdare'nin KDK'nın karar verme sürecine iştirak etmesinin ardından Sayıştay'ın gerçekleştirdiği denetim sonucunda idarenin aleyhine sonuçlar da doğurabileceğini aktaran Akarca, "İlgili idare yetkilileri de Kurumumuzla bu konuda iletişime geçmişlerdir. 'Mali imkanla ilgili olarak şu kadar ödemenin yapılması gerekir' diye bir karar veriyoruz, hukuk yönünden incelemişiz, mevzuat yönünden incelemişiz, sonra Sayıştay denetçileri tarafından yapılan değerlendirmede, 'Bunun fazladan ödendiği' şeklinde bir karar verilince de bu sefer oradaki kamu görevlisi bizim Kurumumuza, 'Ya, sizin kararınıza uyduk, bunu yerine getirdik ancak işte bu bizden tekrar talep ediliyor.' Burada, tabii, mevzuatta bir boşluk olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Akarca'nın sunumunun ardından söz alan Komisyon Başkanı Dal, geçen yasama döneminde yaptıkları bir toplantıda yaşanan bir dilekçeyi örnek göstererek, "Geçen yıl burada Sağlık Bakanlığıyla ilgili bir dilekçe vardı. Bir ilimizde görev yapan taşerondan kadroya geçen bir hanımefendi o ilde eşiyle boşanmış, dolayısıyla, eşinden tehdit alıyor, bununla ilgili hem emniyetin hem de mahkemenin kararı var ama taşerondan kadroya geçenlerin tayin hakkı olmadığı için Sağlık Bakanlığı diyor ki, 'Biz bunu yapamayız, mevzuata aykırı.' Daha sonra burada görüştük. Burada anormal bir durum var yani tehdit alıyor, artı mahkeme kararları var elinde, dolayısıyla, bu mevzuatı bir şekilde aşmamız gerekiyor. Sağ olsun, o gün burada olan Sağlık Bakanlığındaki Genel Müdürümüz ilgili yerlerle görüştü, toplantımız bitmeden bu çocuğumuzla ilgili tayin dilekçesinin olumlu şekilde yanıtlanacağı bilgisi verildi ve bu kez tabii memnun oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber