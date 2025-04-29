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İlber Ortaylı'dan Gençlere Uyarı: Sızarak Yükselmenin Sonu Kokar

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, gençlere yaptığı tavsiyede "Hiçbir zaman kaçak yolla bir yere girmeyi, partilere, tarikatlara, şu, bu mezhep grubuna, şu, bu cemiyete güvenerek bir yerlere sızmaya, hele hele akrabalık ve hemşehrilik yoluyla hiç tevessül etmeyin; sonu kokar; uzun boylu gitmez. Sadece etrafınızı tarumar edersiniz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 20:44, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 20:43
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İlber Ortaylı'dan Gençlere Uyarı: Sızarak Yükselmenin Sonu Kokar

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle dün başlayan Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) bugün de devam etti. İzmit'te bulunan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu moderatörlüğünde 'Meslek Seçimi' başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Kabiliyetiniz Olmayan Yerlere Sulanmayın

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ortaylı, "Kurallara uyacaksınız. Kurallara uyma da şudur; iyi bir seçim yapmak için bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Kuralın biri şu; kabiliyetiniz olmayan yerlere sulanmayın; bu kadar açık. Bunun sonu yoktur; çok bedbaht olursunuz" dedi. Nefesli saz çalmaya merak saldığını ancak Türk besteci ve eğitimci İlhan Usmanbaş'ın kendisine "Senin kulak kapasiten bu işe müsait değil" dediğini anlatan Ortaylı, "Kabiliyetsiz olduğun halde mesela bizde olduğu gibi bir yere orkestra üyesi olarak girersin ama sonunda mesleğinde er veya geç fire verirsin ve bedbaht olur. Hem etrafı hem de kendini dağıtırsın." dedi.

Üç Kağıtla Bir Yere Giren Çocukların İstikbali Olmaz

Üniversitelerde çok uzun zaman yolsuzluk yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, "Üniversitelerimizde maalesef çok uzun bir zamandan beri yolsuzluk yapıldı. Yani imtihanların test geçişinde bazıları hak etmedikleri yere girdiler. Bu artık bir sır değil. Bu işi böyle yöneten ÖSYM Başkanı bile mahkum oldu. Sonra nasıl olduysa o indirildi, çıkarıldı, çıktı o beni alakadar etmez. Mahkeme kararı var; kesin. İftira atmıyorum. Böyle üç kağıtla bir yere giren çocukların istikbali olmaz; er veya geç fire verirler; etrafı dağıtırlar."

Bunun Sonu Türk Toplumu İçin Felaket Olur

Öğrencilere tavsiye ve uyarılarını sürdüren Ortaylı, şöyle devam etti; "Benim çocuğum bilmem nereyi ne puanıyla kaybetti, almadılar. İşte müdüre para verseymişsin bir araba alırlar' imiş. Bu Türkiye'de çok yaygındır. Versen ne olacak; girse ne olacak? Öbürü kayacak senin yüzünden."

Para Kazanacağım Diye Meslek Seçilmez

Meslek seçimi ile ilgili uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Ortaylı, "Hepiniz endüstri mühendisi olmaya kalkmayın. İnşaat mühendisi de var; başka şey öğrenecek adam da var. Para kazanacağım diye endüstri mühendisi olunmaz."

Bir İnsan Yaptığı İşi Bilmek Zorunda

İnsanın yaptığı işi bilmek zorunda olduğunu ifade eden Ortaylı, "Bir adam 'Benim pekala biyolojiye yahut matematiğe kafam eriyor' derken kalkıp mühendisliği illa şart koşarsa kendisine o da hata yapar."

Meslek Seçimi İle İlgili Tavsiyelerde Bulundu

Meslek seçimi konusunda öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Ortaylı, "Önce bir kere lisan öğreneceksiniz." Amerikalı bile olsanız öğreneceksiniz. Çünkü İngilizce'den başka hiçbir şey bilmeyen Amerikalı, hödüktür; istikbali kıttır; hiçbir işe yaramaz.

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