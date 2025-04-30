Simav Merkezli Deprem Kütahya'yı Salladı

Kütahya beşik gibi sallanıyor, korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD, Simav merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Bölgede artçılar aralıksız sürüyor, işte son durum.Kütahya'daki sismik hareketlilik devam ediyor. Simav durmadan sallanıyor, bölge halkı panik içinde yaşıyor. Son deprem az önce kaydedildi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı.

Kütahya'da Bir Deprem Daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre saat 06:04 sularında Simav'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gece boyu devam eden artçıların ardından meydana gelen kuvvetli sarsıntı paniğe sebep oldu. Depremin derinliği ise 11 kilometre olarak duyuruldu. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,6 derinliğini ise 7 kilometre olarak değerlendirdi.Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.