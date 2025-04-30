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Marmaris'te 3,8 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu

Kütahya Simav ve Muğla Marmaris'te yaşanan depremler vatandaşları tedirgin etti. AFAD verilerine göre her iki deprem de hafif şiddette.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 07:25, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 07:36
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Marmaris'te 3,8 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu

Kütahya'daki artçılar sürerken, **bir yürekleri ağza getiren haber** de Muğla'dan geldi. AFAD, Marmaris merkezli depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu, işte son gelişmeler.

Kütahya Simav'da Devam Eden Sismik Hareketlilik

Kütahya'nın Simav ilçesindeki sismik hareketlilik 5 gündür devam ediyor. Son şiddetli sarsıntı bu sabah 06:04 sularında meydana geldi, büyüklüğü ise 3,5 olarak duyuruldu. Bölgede artçılar sürerken bir deprem de Muğla'da oldu. AFAD, Marmaris merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

Marmaris 3,8 İle Sallandı

**Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD)** internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre saat 06:39 sularında Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 9 kilometre olarak ölçülen depremin kuvvetli hissedildiği aktarıldı. **Şuan için olumsuz bir durum yaşanmadı.**

Deprem Bilgilerini Anlık Takip İmkanı

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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