İzmir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 07:29, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 07:36
İzmir'in Dikili ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili'de Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından karada bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.