İzmir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili'de Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından karada bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.