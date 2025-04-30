RTÜK'e En Çok Şikayet Dizi ve Filmlerden Geliyor

İzleyicilerin en çok şikayetçi olduğu program türlerinin başında yüzde 36,7 ile dizi ve filmler geldi. Bunu yüzde 15,2 ile reality showlar takip etti.

RTÜK'ün Bildirim Raporu

Türkiye Gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), vatandaşların Kurula yönelik yaptığı bildirimleri raporlaştırdı. RTÜK'ün raporuna göre, geçen yıl kurula yaklaşık 33 bin bildirim ulaştı. 1.079 adedi geri dönüş yapılması talebi ile iletilen bildirimlerin yüzde 73,5'i karşılandı. Bildirimde bulunan vatandaşların 18 bin 839'unu erkekler, 14 bin 71'ini ise kadınlar oluşturdu. Toplam 32 bin 910 bildirimin 31 bin 817'i şikayet amaçlı olurken, 621'i öneri, 472 adedi ise talep için yapıldı. En fazla bildirime konu olan program türlerinin başında yüzde 36,7 ile dizi ve filmler gelirken, bunu sırasıyla yüzde 15,2 ile reality show, yüzde 7,4 ile haber bülteni, yüzde 7,3 ile beceri ve direnç yarışmaları, yüzde 7,2 ile reklam kuşakları takip etti.

İnceleme Kriterleri ve Bildirim Nedenleri

Ayrıca 50 bin 766 inceleme kriteri sınıflandırıldı. Genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık kriteri bildirimler içerisinde en çok tasnif edilen kriter oldu. İkinci sırada ise, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verici yayın kriteri yer alırken, bunu sırasıyla kuruluş/kişileri küçük düşürücü veya iftira niteliğinde ifadeler içeren yayın, şiddeti özendirici yayın ve haber bültenlerinda tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almayan, toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olan yayın kriterleri izledi.